Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninin ilk adımı olan sünnet operasyonları yapıldı.

Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni’nin ilk aşaması sünnet operasyonları gerçekleştirildi. Hazırlanan steril ortamda daha önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıt yaptıran aileler çocuklarını sünnet ettirdi. Uzmanların gerçekleştirdiği sünnet operasyonlarında 160 çocuk ailesi ile birlikte erkekliğe ilk adımlarını attı. Sünnet operasyonlarının tamamlanması ile 11 Ağustos’ta Erguvan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenmesi planlanan eğlence için de hazırlıklar başladı. Eğlencede çeşitli etkinlikler düzenlenecek, konuklara ikramlar verilecek. Ücretsiz sünnet eğlencesine tüm Düzceliler katılabilecek.