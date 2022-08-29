Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde yaşayan Ahmet Güç, 16 yıldır kiraladığı tarlalarda sebze ve meyve yetiştirip geçimini sağlıyor.

Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde yaşayan Ahmet Güç, 16 yıldır kiraladığı tarlalarda sebze ve meyve yetiştirip geçimini sağlıyor.

Bingöl merkez Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Güç, 16 yıldır kiraladığı tarlalarda sebze ve meyve yetiştirip geçimini sağlıyor. Her sene 150 dönüme yakın sebze eken Güç, bu sene su sorunu yaşamamak için yaklaşık 70 dönümlük alana ekim yaptı. 3 ay önce sebze fidelerinin ekimini yapan Güç, her gün sabah erken saatlerde bahçesine sulama ve sebzelerin bakımını özenle yapıyor. Tek tek fidelerle ilgilenen Güç, çıkan ürünleri de yol kenarındaki tezgahında satışa sunuyor.

Bu işi 16 yıldır severek yaptığını belirten Güç, 3 ailenin buradan geçim sağladığını söyledi. Güç, "Sebze işini yapıyoruz 16 senedir ve çok şükür malımız Bingöl’ün en iyisi çıkmıştır. Bu sene az ektik, 70 dönüme yakın ektik. Her sene 150 dönüm ekerdik ama bu sene sudan dolayı 70 dönüm ektik. Kullandığımız su gölet suyudur, belli olmuyor bazen problem çıkıyor ve sorun yaşıyorduk. O yüzden bu sene az ektik. Çok şükür bu sene yine iyidir. Tarlada karpuz, kavun, biber, patlıcan, domates, taze fasulye ve salatalık var. Ekilen sebzelerin hepsi var bizde. Burada 3 aileyiz, 15 nüfusuz ve işimiz budur, bu işi yapıyoruz. Çok şükür mahsulümüz çok iyidir. Organik olduğu için herkes bizden mal istiyor ve gelip götürüyor. Ben bu işe çok alıştım ve severek yapıyorum" dedi.