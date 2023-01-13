Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan ve hakkında 16 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya’da ‘silahla tehdit’ suçundan hakkında 16 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

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