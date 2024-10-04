Afyonkarahisar’da 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde S.B., isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından toplamda 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.