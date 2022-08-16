Samsun’da daha önce de alisinin 46 gün kendisinden haber alamadığı ve polis tarafından bulunup ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Sultan Yavuzer tekrar kayıplara karıştı.

Samsun’da daha önce de alisinin 46 gün kendisinden haber alamadığı ve polis tarafından bulunup ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Sultan Yavuzer tekrar kayıplara karıştı.

Canik ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesi, daha önceden de kendisinden haber alınamayan ve polis tarafından bulunup, kendilerine teslim edilen Sultan Yavuzer’den 1 ayı aşkın süredir haber alamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan aile, bir önceki kayıp başvurusunda Sultan’ın 24 yaşlarındaki N.A. tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia etmişti.

Kardeşini görenlerin polise haber vermesini isteyen Sultan Yılmazer’in ağabeyi Rıza Yılmazer, “Kardeşim daha önce de evden kaçmış ve polis tarafından bulunmuştu. Polis tarafından bize teslim edildikten 3 hafta sonra tekrar evden ayrıldı ve kendisinden haber alamıyoruz. Kardeşimi görenlerden polise haber vermelerini istiyoruz” dedi.

Aile, 16 yaşındaki Sultan’dan 1 aydan fazla süredir haber alamadıklarını ifade etti.