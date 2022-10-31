Bilecik’te yaşayan 16 yaşındaki erkek hastanın beyin kanaması ameliyatı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi

Bilecik’te yaşayan 16 yaşındaki erkek hastanın beyin kanaması ameliyatı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi

Bilecik’te yaşayan hasta şiddetli baş ağrısı ve nöbet şikâyetleri ile acil servise başvurdu. Acil serviste çekilen beyin tomografisinde beyin kanaması saptanan hasta Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan görüntülemeler sonrası beyin anevrizması saptanan hasta, Op. Dr. Turan Kandemir ve Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi tarafından ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatla hastanın beyin anevrizması klipsle kapatıldı. Ameliyat sonrasında hasta taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Anevrizmaya bağlı beyin kanamaları sıklıkla ileri yaştaki hastalarda görülmekte olup ölüm riski yüksektir, çocukluk çağında ise çok az rastlanılmaktadır. Kliniğimizde son bir yıl içinde iki tane çocuk hastamızda kanamış beyin anevrizması tespit ettik ve iki hastamızın da ameliyatını başarılı bir şekilde yapıp taburcu ettik. Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, Op. Dr. Ersin Işıldı, Op. Dr. Turan Kandemir, Op. Dr. Özcan Aslanbaş, Op. Dr. Burak Eral’dan oluşan 5 kişilik uzman hekim kadromuzla yüksek riskli beyin ve omurga ameliyatları kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır" denildi.