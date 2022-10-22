Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Musa K. (16) yönetimindeki 16 Y 7059 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaldırıma çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Cihan Bora K. (15) yaralandı.

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