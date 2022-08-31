Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaçan otomobil, İsmetpaşa Bulvarı’nda F.L. idaresindeki 59 ADJ 544 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası 59 ADJ 544 plakalı araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak’tan Havuzlar Mahallesi istikametine seyreden C.İ. (16) idaresindeki 59 PN 350 plakalı otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Tekirdağ Çorlu’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobil, kaçarken bir araçla çarpıştı. Kazada 1 çocuk yaralandı.

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