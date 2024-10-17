Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 16.’sı düzenlenecek olan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu için hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Cumhuriyet Meydanı olan Tarsus Yarı Maratonu, 20 Ekim Pazar günü koşulacak. Saat 09.00’da 21 kilometre, saat 09:30’da ise Halk Koşusunun start alacağı Yarı Maratonun ödül töreni ise saat 11.30’da yapılacak. Sporcular ve vatandaşlar, Tarsus’un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde koşarak, yarı maraton heyecanını yaşayacak.

Tarsus Yarı Maratonuna katılacak tüm sporculara yarışma logolu çanta, t-shirt ve chip verilecek. 18 Ekim Cuma günü Mersin Özgecan Aslan Meydanı’nda saat 15.00-18.00 arası kit dağıtımı olacak. 19 Ekim Cumartesi günü Tarsus Yarenlik Alanında saat 10.00-19.00 arası kit dağıtımı ve ikramlar yapılırken, Kent Orkestrası 15.00-16.00 saatleri arasında sahne alacak. 19 Ekim Tarsus programı için Mersin Forum AVM’den saat 10.00 ve 14.00’de servis kaldırılacak. 20 Ekim’de ise servisler saat 07.30’da Mersin Forum AVM’den hareket edecek.

Maratonu bitiren herkese madalya, 21 kilometre koşuyu bitiren ve dereceye giren sporculara ise mbbspor.org adresinde belirtilen miktarlarda para ödülü ve madalyaları verilecek.

“21 kilometre koşacak olan sporcularımız tarihe de şahitlik edecekler”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, ‘Spor kenti Mersin’ mottosuyla kentte sportif faaliyetlere yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Vahap Başkanımız da spor yapan biri olduğu için çıtamız gerçekten çok yüksek. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda her sene daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. 20 Ekim’de 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu var. 21 kilometre koşumuz olacak. Bununla ilgili talepler çok yoğun, başvurular güzel. Aynı gün yine 09.30’da halk koşumuz olacak. Orada çok yoğun bir talep var” dedi.

“Tüm Tarsus ve Mersin halkını Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na davet ediyorum”

Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu koşusunda yer alacakların tarihi güzelliklerle dolu bir istikamette koşacaklarını anlatan Gökayaz, “21 kilometre koşacak olan sporcularımız aslında tarih ve Tarsus’un güzelliklerine şahitlik edecekler. Cumhuriyet Meydanında start aldıktan kısa mesafe sonra eski Tarsus evlerinin bulunduğu çok güzel bir sokaktan geçecekler. Güzergahın devamında Kleopatra kapısı var. Yine şehrin merkezinden devam edip devamında Hz. Danyal Türbesini görecekler. Devamında tarihi bir yapıt olan Justinyen Köprüsünü görecekler. Eski santralın önünden geçecekler. Doğal bir güzelliğimiz olan Tarsus Şelalesinin içinden geçecek ve start aldığımız yerde, Cumhuriyet Meydanında maratonu sonlandıracağız” diye konuştu.

Gökayaz, 21 kilometre koşacak sporcular içerisinde daha önce maratonlarda derece yapmış sporcuların da yer alacağını belirterek, “Halk Koşusunu yine aynı gün. STK’larla, kulüplerle, okullarla geniş bir katılımla yapmayı umut ediyoruz. Güzel bir havada yapacağımız 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na tüm Tarsus ve Mersin halkını davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hatayspor’dan da maratona davet

Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiren Hatayspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da profesyonel sporcuların ve halkın katılımıyla koşulacak olan 21 kilometrelik yarı maratona tüm Mersinlileri davet etti.

“Burası spor kenti”

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce Mersin İdmanyurdu’nu çalıştırdığı dönemlerde de Mersin’de bulunduğunu, Mersin’in çok güzel bir kent olduğunu ifade ederek, “Bana göre her açıdan Türkiye’de ilk 5’e girecek bir şehir. Tabi ki belediyelerin, kuruluşların böyle güzel şekilde halkıyla beraber koşması çok güzel bir şey. Sık sık yapılması gerekiyor. Burası spor kenti. Çok iyi sporcular çıkıyor. Yusuf Dikeç gibi bir kardeşimiz sadece bir duruşuyla, atışıyla bütün dünya onu tanıdı. Üst düzey maçlarda dahi golünü atan veya güzel hareket yapan direkt onun hareketini yapıyordu. O da Türkiye’ye çok güzel şeyler kattığına inanıyorum. Burası spor kenti. O yüzden buradan her zaman iyi şeyler çıkıyor” dedi.