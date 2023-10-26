Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği ‘Öngörülemeyen Bir Gelecekte Öğretme ve Öğrenme’ ana temalı ‘16. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Sempozyum açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İrfan Süral, bu yılki sempozyumun sadece eğitim dünyasının geleceği ile ilgili heyecan verici tartışmalara ev sahipliği yapmakla kalmadığını, aynı zamanda cumhuriyetin 100’üncü yılında gerçekleşiyor olmasının geleceğin eğitimine yönelik umut ve hedefleri güçlendirdiğini kaydetti. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda özellikle Covid-19 pandemisinin eğitimde teknolojinin ne kadar kritik bir rol oynadığını gösterdiğini belirten Doç. Dr. Süral, uzaktan eğitim, çevrim içi öğrenme ve dijital kaynakların öğrencilere eğitimlerini sürdürme fırsatı sunarken aynı zamanda öğretmenlere de teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma konusunda destek olma görevini yüklediğini ifade etti. Sempozyumda eğitimde dijital dönüşüm, eğitim teknolojilerindeki trendler, yapay zeka, öğrenme analitikleri, açık ve uzaktan öğrenme, eğitsel oyunlar, displinlerarası teknoloji uygulamaları ve daha fazlasının ele alınacağını hatırlatan Doç. Dr. Süral, sempozyum çerçevesinde ilham verici çağrılı konuşmacıların sunumları, paneller, tartışmalar ve atölye çalışmalarının bulunduğunu belirterek, sempozyumun başarılı olmasını ve eğitim camiasına katkı sağlamasını temenni etti.

28 Ekim tarihine kadar devam edecek sempozyum, başta bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında çalışan araştırmacılar olmak üzere eğitim alanındaki akademisyen, öğretmen ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek, alanı şekillendiren değişim ve sorunları tartışmayı ve bilgi-deneyim paylaşımını hedefliyor.