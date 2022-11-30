Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 16 köyün bağlantı noktasını oluşturan Değirmencik köyü köprüsünün yapımına başlandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 16 köyün bağlantı noktasını oluşturan Değirmencik köyü köprüsünün yapımına başlandı.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Değirmencik köyünde yapımına başlanan köprü inşaatında incelemede bulunarak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Sözen incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaremiz tarafından ihale ve sözleşmesi tamamlanarak yapım aşamasına başlanan Değirmencik köyü köprümüz 16 köyü ilgilendirmesi hasebiyle büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle firma çalışanları köprümüzün yapımını bir an önce tamamlamak adına yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bizler de çalışmaları yerinde inceleyerek takip ediyoruz. Köprümüzün yapımı tamamlandığında köylerimizde ulaşım açısından önemli ölçüde kolaylık sağlanacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.