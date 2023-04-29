Eskişehir’de farklı tarihlerde çalınan 16 adet kombinin hırsızlık şüphelisi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde farklı tarihlerde gerçekleşen kombi hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre ekiplerin çalışması sonucunda, S.O.Z. isimli şüphelinin hırsızlık olaylarıyla alakalı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, 27 Nisan 2023 tarihinde Tepebaşı ilçesindeki ikametinde yakalandı. Polis ekiplerince sahsın ikametinde ve müştemilatında yapılan aramalar sonucunda, çeşitli markalara ait 16 adet kombi ele geçirildi. Kombiler, ekiplerce sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edildi.