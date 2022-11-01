Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada 16 kilo 350 gram ağırlığında sazan tutan takım, birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada 16 kilo 350 gram ağırlığında sazan tutan takım, birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) iş birliğinde Uluslararası Sazan Tutma Yarışması düzenlendi. Amatör balıkçılar, Eşme Sahili ve Sapanca Gölü’nde en büyük sazan balığını yakalayabilmek için kıyasıya yarıştı. Sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sazan tutma yarışmasında TR Baits Takımı 16 kilo 350 gram ile birinci, TR Carp Team 12 kilo 540 gram ile ikinci, Shimano Türkiye takımı ise 430 gram sazan ile üçüncülüğü elde etti.

"Her zaman KAMADER’in yanında olacağız"

Yarışmanın keyifli geçtiğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her zaman KAMADER’in yanında olacağız. Bu yıl yarışmamızın 8’incisini düzenliyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sapanca Gölümüze sazan balığı yavrularını salma çalışmalarımıza başladık. Bunu da en kısa sürede balık popülasyonunu arttıracağız yapacağız" dedi.

Ödül töreninde konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "KAMADER olarak bu etkinlik için gece, gündüz demeden çalışmalarımızı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl beklediğimizden daha az balık tutuldu. 2022 yılı balıkçılık için kısır geçmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

"İlçemiz için çok önemli bir etkinlik"

Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz ise "Sazan balığı tutma yarışmasında 36 sektörde takımlar mücadele etti. İlçemiz için çok önemli bir etkinliktir. İlçemiz düzenlediğimiz etkinliklerle daha çok gündeme gelmektedir. İlçemize güzellik katan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.