Usta oyuncu Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla bir tiyatro klasiği haline gelen "Ben Anadolu" adlı oyun, Ayça Bingöl’ün yorumuyla 22 Ekim Cumartesi günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Usta oyuncu Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla bir tiyatro klasiği haline gelen "Ben Anadolu" adlı oyun, Ayça Bingöl’ün yorumuyla 22 Ekim Cumartesi günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla seyirciyle sahnede en çok buluşan oyunlar arasında yer alan "Ben Anadolu", yıllar sonra usta oyuncunun öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye taşındı. Yıllar içinde unutulmaz bir tiyatro klasiği haline gelen ve Bingöl’ün yorumuyla sahnelere dönen Ben Anadolu, 22 Ekim Cumartesi günü BAOB’da sahnelenecek. Oyunun biletleriyse Türkiye’nin teknoloji odaklı eğlence ve kültür-sanat platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

16 kadının yaşam öyküsünü anlatıyor

Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Görkem Yeltan’ın üstlendiği "Ben Anadolu", Anadolu’nun farklı çağlarında yaşamış 16 kadının yaşam öyküsünü anlatıyor.