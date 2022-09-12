Samsun’da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla bir ilkokulda 16 ikiz öğrenci okul heyecanı yaşadı.

Samsun’da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla bir ilkokulda 16 ikiz öğrenci okul heyecanı yaşadı.

Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulunda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi heyecanla başladı. Sabah saatlerinde okulun yolunu tutan öğrenciler hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine kavuştu. Okulda 16 ikiz öğrencinin bulunması ise dikkat çekti.

Minik ikizlerden bazıları ilk defa okula geldiklerini söylerken, bazı ikiz öğrenciler ise öğretmenlerinin bazen isimlerini karıştırdığını ifade etti. 16 ikiz, toplam 32 öğrencinin okul heyecanı yaşadığını belirten Okul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, “Okulum yeni eğitim-öğretim dönemine 805 öğrenci ile başladı. Bunlardan 16’sı ikiz öğrencidir. Yeni dönemde tüm öğrenci, öğretmen ve velililerimize başarılar diliyorum” dedi.