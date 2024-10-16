Ağrı’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "16 Ekim Dünya Gıda Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler meyve ve sebze hasadı yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl farklı bir temayla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması olan "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı" doğrultusunda Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü etkinlik düzenledi. Öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, merkeze bağlı Ozanlar köyünde yer alan Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan öğrenciler Tarım Park’a getirilerek katıldı.

Öğrenciler etkinlikte gıda israfı ve gıda hijyeni konularında bilgilendirildi. İsraf konulu animasyonlar da izleyen öğrenciler, sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile beraber çilek bahçesi ve seralarda yetişen ürünleri hasat etti. Program öğrenciler için düzenlenen kahvaltının ardından hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenciler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.