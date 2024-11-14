Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, kurulması planlanan Atlı Spor Kulübü için yem üretimine başladı. Tarım Akademisi 16 dönüm araziye arpa ve yulaf ekimi gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önemli projelerinden biri olan ve Türkiye Binicilik Federasyonu ile işbirliğinde hayata geçirilecek ‘Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’ne yönelik yatırım anlaşmalarının imzalanmasının ardından, kulübün atlarının beslenmesi için gerekli yem bitkilerinin üretimine de başlandı.

Düzce Belediyesi’nin Mergiç Mahallesi’ndeki Tarım Akademisi arazisinin 8 dönümüne arpa, diğer 8 dönümüne ise yulaf ekildi. Böylece, atların sağlıklı beslenmesi için gerekli olan yem bitkileri yetiştirilecek.

Düzce Belediyesi’nin Atlı Spor Kulübü için gerekli yem bitkilerini kendi arazilerinde yetiştirerek, kulübe uzun vadede önemli bir ekonomik fayda sağlaması hedefleniyor.