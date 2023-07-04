Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) 2016’da hizmete aldığı Mobil Mamografi Aracı ile yaklaşık 16 bin kişinin kanser taramasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürüttüğü çalışma çerçevesinde 2016 yılından bu yana 15 bin 289 vatandaşa, rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları yapılırken, vatandaşların daha şuurlu bir yaşam sürmesini hedefleyen büyükşehir, yaklaşık 16 bin kişiye de kanser konusunda eğitim fırsatı verdi.

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 7 yıldır, Gaziantep geneli başta olmak üzere kırsal mahallelerde mamografi aracımız vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürüyor. Bu çalışmanın en önemli yanı, merkez ilçelere bir dizi gerekçeden dolayı gelemeyen kadınlara, teşhis, muayene ve tedavi fırsatı sunması. Özellikle kadınlarda sık görülen meme kanseri vakalarında bugüne kadar erken teşhisle tedavi süreçlerindeki başarı oranını artırdık. Bu çalışmamız sonucunda her geçen yıl, başarı oranını bir adım daha ileriye taşıyoruz. ‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ diyerek vatandaşlarımızın bu hastalığa karşı daha duyarlı olmasını istiyor ve hedefliyoruz” diye konuştu.