Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden düzenli yardım alan 16 bin 500 aileye Ramazan ayında da destek verildi. 41 gıda kartı üzerinden hane başına bin 500 TL olmak üzere toplamda 24,7 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda yardımlarını almalarını sağlayan 41 kart, Ramazan ayında da vatandaşların yüzünü güldürdü. Her ay periyodik olarak yardım alan 16 bin 500 ailenin 41 kartlarına Ramazan ayına özel olarak hane başına bin 500 TL ek ödeme yapıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 41 kart sahiplerine Ramazan ayına özel olarak yardım paraları yüklendi.