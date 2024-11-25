Kocaeli’de ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti veren Bilgievi’nin 16. şubesi Körfez Yarımca’da hizmete açıldı. 902 öğrenciye eğitim hizmeti sunan merkez, imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kılavuz Gençlik" çatısı altında 11 ilçede bulunan ve 16 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgievleri’ne bir yenisini daha ekledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri, 15. yılında 16. şubesini Körfez Yarımca’da hizmete açtı. Mimar Sinan Mahallesi’nde 680 metrekare kullanım alanına sahip 3 katlı binada hizmet vermeye başlayan Yarımca Bilgievi’nde 4 derslik, 12 bilgisayarlı bilişim sınıfı, 3 bin kitaplı kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, PDR destek odası, spor salonu ve mescit bulunuyor. Toplam 13 personelin görev yaptığı Yarımca Bilgievi, 902 öğrencinin eğitimine katkı sunuyor.