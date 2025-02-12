Mersin’de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan şahıs, havalimanında sahte pasaportla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı ülkeye ait adına düzenlenmiş sahte kimlikle Uluslararası Çukurova Havalimanı’na gelen M.B.’nin durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın ibraz ettiği Türk pasaportunun kimlik sayfası bölümünün sahte olduğunu ve pasaport seri numarasının da başka bir şahsın pasaportuna ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, M.B.’nin 157 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.