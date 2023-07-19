’Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesiyle bugüne kadar 157 bin 704 öğrenciyi ve vatandaşı, Çanakkale’de ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi, gazi torunlarını ecdadıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, 2015 yılında Çanakkale Deniz Zaferinin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde başlattığı ’Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ projesi ile bugüne kadar 157 bin 704 öğrenci ve vatandaşı ecdadıyla buluştururken, bu yılki seferlerle bu sayıyı 180 bin 17’ye çıkaracak. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale’de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantı gerçekleştiriyor.

"Allah şehitlerimizden razı olsun"

Şehitlerin sayesinde böylesi güzel bir vatana sahip olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki yatırımlarımızla gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projemizin ilk Çanakkale ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı ve gençlerimizle bir araya gelerek onları tebrik etmişti. Bu yıl da projemizi devam ettiriyoruz ve 180 bin gencimizi Çanakkale’ye götürüyoruz. Bu ziyaretler esnasında öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması adına Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sabah 06:00’da özel uçakla öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürüp, orada şehit dedelerini ziyaret ettiriyoruz. Bu ziyaret sırasında bazı öğrencilerimiz ilk defa uçağa ve feribota binme imkânı buluyor. Ziyaret esnasındaki 3 öğün yemeklerini karşılayıp yine geldikleri uçakla tekrar Gaziantep’e dönüşlerini sağlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz eğitimlerinden geri kalmadıkları gibi destansı mücadelenin verildiği Çanakkale mücadelesini de yerinde görmüş oluyorlar. 2015 yılında başlattığımız proje oluşumunda bugüne kadar 150 bin gencimizi ecdadıyla buluşturduk. Projemiz halen devam ediyor bu yılsonuna kadar 180 bin 17 gencimizi ecdadımızla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.