Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAMEK bünyesinde eğitim sunduğu Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gelenekten geleceğe bir köprü kuruluyor. Bu eğitim döneminde 156 kursiyer, hat dersinde Türk-İslam sanatlarına dair ortaya harika eserler çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen sanat eğitimleri yeni sanatçıların yetişmesine imkan sunuyor. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘hat’ derslerine ise bu yıl 156 kursiyer katılıyor. Kursiyerler, hat sanatının inceliklerini usta eğitmenlerden öğreniyor. Türk-İslam sanatlarını geçmişten geleceğe aktaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gelenekten geleceğe güçlü bir köprü kuruyor.

Hat sanatı dersinde eğitim gören Mine Semiz, “SAMEK bünyesinde hizmet sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu imkanlardan yararlanması gerektiğine inanıyorum. Belediyenin böyle projelerle geleneksel sanatları tekrar canlandırması çok kıymetli. Eski sanatlarımız adeta yeniden hayat buluyor. Bu kültürümüz için büyük bir kazanım sağlıyor. Vakti olan herkese bu kurslara katılmasını tavsiye ederim. Hem kendinizi geliştiriyor hem de geçmişten gelen değerlerimizi yaşatma şansı yakalıyorsunuz” dedi.

Hat sanatı eğitmeni Yusuf Yonar ise, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimizde, Türk-İslam sanatlarının derin estetik ve manevi birikimini günümüzle buluşturmayı hedefliyoruz. Geleneksel sanatlar geçmişle kurduğumuz çok önemli bir köprüdür. Bu köprünün temelleri ne kadar sağlam olursa bizler de geleceğe o kadar sağlam bir miras bırakabiliriz. Hüsn-i Hat atölyelerimizde, Türk-İslam medeniyetinin zirve sanatlarından biri olan hat sanatını öğrenmek ve icra etmek isteyen her yaştan sanatsevere kapılarımızı açıyoruz. Sülüs, nesih, talik gibi klasik yazı türlerini modern yorumlarla buluştururken, yazının ruhani derinliğini sanatın zarafetiyle birleştiriyoruz” diye konuştu.