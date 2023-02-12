Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede çalışmaları yerinde takip etti.

Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 kızı Sakarya’da toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 kızı Sakarya’da toprağa verildi

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları umutla devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde Sümerler Apartmanında seslerin duyulması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Enkazın altında kalan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu ile temas kuran ekipler, depremzedeyi sağ olarak çıkardı. Yaşam koridoru oluşturularak ambulansa alınan adam, hastaneye yetiştirildi.

Hatay’da depremin 155’inci saatinde umutlar yeşermeye devam ediyor. 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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