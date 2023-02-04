Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki USS Nitze adlı savaş gemisi dün İstanbul Boğazına giriş yapmış ve Dolmabahçe açıklarına demir atmıştı. ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake’nin ziyaret ettiği gemi bugün Kocaeli İzmit Körfezi Donanma Komutanlığı açıklarında demir attı. Savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti.

Komando değil itfaiye eri

Komando değil itfaiye eri

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