Teknoloji markası Casper, oyuncuları heyecanlandıran 155 bin TL ödül havuzuna sahip bir turnuvaya daha imza atıyor. Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un sponsorları arasında olduğu Future Cup 2022, amatörden profesyonellere kadar her oyunseverin fanatiği olduğu CS:GO oyununa yönelik düzenlenecek. Turnuvaya kayıtlar başlarken, ön eleme maçları 23 Eylül’de, final maçları ise 30 Eylül’de gerçekleşecek.

Teknoloji markası Casper, oyuncuları heyecanlandıran 155 bin TL ödül havuzuna sahip bir turnuvaya daha imza atıyor. Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un sponsorları arasında olduğu Future Cup 2022, amatörden profesyonellere kadar her oyunseverin fanatiği olduğu CS:GO oyununa yönelik düzenlenecek. Turnuvaya kayıtlar başlarken, ön eleme maçları 23 Eylül’de, final maçları ise 30 Eylül’de gerçekleşecek.

Oyunseverlerin tozu dumana kattığı, “Head Shot” vurarak kazanılan sayıların ya da tüm rakiplerin sahadan “Ace” yapılarak silindiği efsane maçların arenası CS:GO oyunu, büyük bir turnuvayla geri dönüyor. Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un düzenlediği 155 bin TL’lik ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 Turnuvası’nın kayıt süreci de başladı. 23 Eylül’de eleme maçlarının oynanacağı turnuvada finaller ise 30 Eylül’de popüler Twitch yayıncısı Mert “RRaenee” Yılmaz’ın kanalından canlı yayınlanacak.

155 bin TL ödül havuzu için oyuncuları zorlu mücadeleler bekliyor

E-spor dünyasının en çok oynanan ve takip edilen oyunlardan biri Counter-Strike Global Offensive, bu kez de Casper Excalibur ile ödüllü bir turnuvayla oyunseverlere merhaba diyor. 2 kişiden oluşan takımların kayıt sürecine başladığı Future Cup 2022 Turnuvası’nın ödül havuzu da oyuncuları sevindirecek düzeyde. Turnuva birincisine 60 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 20 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeklerinin dağıtılacağı turnuvada, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7’şer bin TL’lik hediye çekleri de verilecek. Takımların “Short Dust, Short Nuke ve Inferno” haritalarında mücadelelerini gerçekleştireceği turnuvada 2v2 bomba kurma modu ile maçlar oynanacak. Maçlar 16 round üzerinden oynanırken 9 round kazanan takım galip sayılacak. Eleme mücadeleleri de 1 haritayı kazananın üst tura çıktığı Bo1 formatında, final karşılaşmaları ise maksimum 3 haritada oynanan maçlardan 2 haritayı ele geçirenin mücadeleyi kazandığı Bo3 formatında oynanacak.

Future Cup 2022 Turnuvası’na kayıt oluşturmak ve turnuva hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://www.casper.com.tr/kampanyalar/future-cup-2022-basliyor linkini ziyaret edebilirsiniz.