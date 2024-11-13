Bursa’da bir şirkette yöneticiyken geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan AK Parti Bursa eski Milletvekili Bennur Karaburun, kök hücre tedavisi sayesinde yıllar sonra ilk kez ayağa kalktı. Karaburun’un tüm omurilik felçlileri için yeniden ayağa kalkıp yürümek istediği öğrenildi.

Milletvekilliği yaptığı dönemlerde dahil çok uzun süredir tekerlekli sandalyeye mahkum bir şekilde hayat süren Bennur Karaburun, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini duygulandırdı. Bir süredir üzerinde uygulanan kök hücre tedavisinin sonuçlarını almaya başladığı bilinen Karaburun, paylaşımında "Spiral kord stimülasyonu ve kök hücre nakli sonrası ilk defa ayağa kalktım. Hamdolsun" yazarak doktoru ile birlikte çektirdiği fotoğrafı ile müjdeli haberi verdi.

Deneysel aşamadaki bu uygulamanın kendisi gibi omurilik felçlisi tüm hastalar için uygulanmasını istediği öğrenilen Karaburun’un tüm omurilik felçlisi hastalar için biran önce iyileşip tekrardan yürümek istediği öğrenildi.

Türkiye Bennur Karaburun’u 2013 yılında sağanak yağmur altında tekerlekli sandalyede çekilen bir kare fotoğrafıyla tanımıştı. Daha sonra kendisine yardım eden gençle yuva kurup Ak Parti’nin 25 ve 26. dönem Milletvekilliğini de yaparak azmi ve gayreti ile adından söz ettiren Karaburun bu seferde kendisi üzerinde uygulanan kök hücre tedavisi sayesinde tüm omurilik felçlisi hastalara umut oldu.

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye genelinde 155 bin omurilik felçlisi hasta bulunuyor. Özellikle trafik kazaları sonucunda her yıl ortalama 2 bin 500 kişi omurilik felçlisi oluyor. Trafik kazasından sonra omurilik felcine sebep olan en büyük sebeplerin başında sığ suya balıklama atlama, iş güvenliği olmayan yerde iş kazaları, yüksekten düşmeler, terör olan bölgelerde silahlı yaralanma gibi kazalar geliyor.

Kendisinden çok tüm omurilik felçlilerini düşündüğünü kaydeden Bennur Karaburun Ateş, "Tüm omurilik felçli hastaların iyileşmesini istiyorum, bunun için dua ediyorum. Bugün tedavim ve operasyon deneysel aşamada olan bir çalışma. İlerleme sağlanmasını bekliyorum. Sağlık Bakanımız ile görüşüp bütün omurilik felçlileri için bu tedavinin uygulanmasını talep edeceğim. İnşallah bir umut olurum" diye konuştu.