Depremin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman Belediyesi, daha önce yıkılan belediye binasında yer alan 153 Çağrı Merkezini yeniden oluşturarak vatandaşlardan talepleri almaya devam ediyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yıkılan belediye binasının yerine geçici olarak hizmet vereceği yeni yerine taşınan Adıyaman Belediyesi, daha sonra da halkın sorunlarını aktardığı 153 Çağrı Merkezini hızlı bir şekilde yeniden oluşturarak talep, istek ve şikayetleri almaya başladı.

Merkezde çalışan personel kadrosunu güçlendirerek, bu süreçte alınan taleplere en hızlı şekilde ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, afetin ardından hızlı bir şekilde oluşturdukları çağrı merkezi sayesinde her gün yüzlerce talep aldıklarını belirtti.