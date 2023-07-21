Ordu Büyükşehir Belediyesinde kano ve yelken eğitimi alan öğrencilerin bu seferki adresi 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası oldu.

Bu yıl 915’incisi düzenlenen Aybastı Güreş ve Kültür Festivali dolu dolu devam ediyor. Yapılan çeşitli kültür ve spor etkinliklerine ise vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor.

Festivalin ikinci gününde de pek çok organizasyona imza atıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in su ve deniz sporlarının yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı çalışma çerçevesinde bu zamana kadar birçok gösteri ile şehrin denizini süsleyen kano ve yelken sporcuları bu defa gerçekleştirilen festivalde Aybastı Perşembe Yayla gölünde bir araya geldi.

Kano ve yelkenlerini suya indiren öğrenciler yaptıkları gösteriler ile izleyenlere adete görsel şölen yaşattı.