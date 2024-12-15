Karabük’ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesinin 30’uncu yıl dönümü çerçevesinde "En Başarılı Restorasyon Uygulama Onur Ödülü" Dr. Mahmut Faytrouny Konağı’na verildi.

Karabük’ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesinin 30’uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Program çerçevesinde Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan 150 yıllık Dr. Mahmut Faytrouny Konağı ’En Başarılı Restorasyon Uygulama Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Restorasyonu 2 yıl süren 3 katlı konağın plaketini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile konak sahibi Dr. Mahmut Faytrouny çaktı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, en iyi restore ve korunan ev ödülü programlarının geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Altın Safran Festivali bünyesinde yapıldığını hatırlattı.

Bu programların Safranbolu’nun UNESCO’ya dahil edilmesinin yıl dönümlerinde yapılmasının daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Köse, "30 yıl boyunca UNESCO Dünya Miras Listesindeyiz. Tabi ki bu serüven 30 yıl önce UNESCO’ya dahil edilmeden Safranboluluların elindekinin değerini bilmesiyle başlıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Daha sonrasında vizyon sahibi yöneticilerin çok büyük katkısı var ama ilk kahramanları bu evlerin sahipleridir" dedi.

UNESCO’nun kriterlerini yerine getirdikleri için 30 yıldır dahil olduklarını ifade eden Köse, bundan sonraki hedeflerinin bu listede kalarak Safranbolu’yu gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Restorasyon sürecinin 2 yıl sürdüğünü belirten konak sahibi Dr. Mahmut Faytrouny, ilçenin UNESCO’ya dahil oluşunun 30. yılında böyle bir ödüle layık olduklari için mutlu olduklarını kaydetti.

Faytrouny, birçok ülke gezdiklerini aktararak Safranbolu gibi benzeri olan bir şehir görmediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Köse beraberindekilerle birlikte konağı gezdi.