Adıyaman’da sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkartmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak ihalesi yapılan ve ilgili firmaya yer teslimi yapılan 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına başlandı.

Adıyaman’da sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkartmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak ihalesi yapılan ve ilgili firmaya yer teslimi yapılan 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına başlandı.

Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda eski Devlet Hastanesi yerine yapımına yeniden başlanan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin tamamlanmasıyla vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltilmiş olacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve beraberindeki heyetle birlikte ihalesi yapılarak inşaatına başlanan 150 Yataklı Devlet Hastanesi alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane alanında incelemelerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Daha önce Ankara’da yaptığımız girişimlerin ardından vatandaşımızın da büyük bir özlemle beklediği 150 Yataklı Devlet Hastanesi yapılacağı müjdesini aktarmıştık. Bu Adıyamanlı hemşerilerimizin beklediği önemli bir gelişmeydi. İhalesi yapılarak ilgili firmaya yer teslimi yapılan 150 Yataklı Devlet Hastanemizin inşaatına bugün resmen başlandı. Bu önemli yatırımın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman’da 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi inşaatı başta olmak üzere pek çok sağlık yatırımın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Büyüyen şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda eski devlet hastanesinin yerine yeni ve modern 150 yataklı bir hastane yapıyoruz. Bu yatırımın hizmete dönüşmesi ile birlikte Adıyaman önemli bir sağlık kompleksine daha kavuşmuş olacak. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sağlık bakanımıza, valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

150 Yataklı Devlet Hastanesi ile sağlık alanında Adıyaman’ın önemli bir eksiğinin daha giderileceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, “Türkiye’de sağlıkta değişim ve dönüşüm politikaları doğrultusunda büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, ülkemiz genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da sağlık alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümlerin sonucunda Adıyaman sağlık alt yapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bugün inşaatına başlanan 150 Yataklı Devlet Hastanemizin tamamlanmasıyla bu alanda gücüne güç katacak ve kentimiz vatandaşımıza sağlık hizmeti sunumunda daha da güçlenecek. Sağlık yatırımları ve hizmetleri konusunda Adıyaman’a verdiği destek ve katkılardan dolayı cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşulları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.