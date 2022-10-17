Kocaeli’nin Başiskele ilçesine inşa edilen Günübirlik Termal Tesiste çalışmalar devam ediyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olacak jeotermal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında Başiskele’nin sağlık ve termal turizmine önemli katkı sunacak.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine inşa edilen Günübirlik Termal Tesiste çalışmalar devam ediyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olacak jeotermal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında Başiskele’nin sağlık ve termal turizmine önemli katkı sunacak.

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bulunan tesis için ilk kazmayı eylül ayında vuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat kaldırma çalışmalarının ardından tesisin temel açma çalışmalarını sürdürüyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olacak jeotermal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında Başiskele’nin sağlık ve termal turizmine çok önemli katkı sunacak.

"Bölgemiz termal kasaba haline gelecek"

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Burada iki önemli iş oldu. Birincisi jeotermal suyun tespit edilmesi ve çıkarılmasıydı. İkincisi ise bölgenin bu jeotermal suya göre yeniden planlanması. 2020 yılında meclisimizden aldığımız kararla bölge, termal turizm bölgesi olarak planlandı. Bu iki aşama çok önemli. Önce su bulundu, sonra termal turizm bölgesi planlaması yapıldı. Şimdi ise Günübirlik Termal Tesisi yapımı çalışmalarıyla üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bundan sonra da özel sektör yatırımlarına yöneleceğiz. Çok kısa zaman içerisinde kısa ve orta vadede belki de bu bölgemiz termal kasaba haline gelecek" dedi.

"Birçok hastalığa şifa olduğunu biliyoruz"

Tesisin tamamlandığında ilgi göreceğini söyleyen Özlü, "Burada 57 santigrat derece sıcaklığında çıkan bir jeotermal suyumuz var. Çok miktarda çözünmüş mineral içeren bu suyumuz birçok hastalığa şifa olduğunu biliyoruz. Bu da üniversite raporlarıyla kanıtlanmış durumda. Günübirlik termal tesisimiz tamamlandığında milletimiz burada şifa bulacak" diye konuştu

"İhale bedeli 150 milyonun üzerinde"

Başiskele Günübirlik Termal Tesisinin Başiskele için dev bir proje olduğunu vurgulayan Yasin Özlü, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın çok büyük destek sağladı. Bu proje çok büyük bir proje. İhale bedeli, yaklaşık 150 milyonun üzerinde. Belki çevresinde yapacağımız çalışmalarla yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak güzel bir iş olacak. Başiskele Belediyesi’nin 1 yıllık yatırım bütçesinin tamamı kadar bir maliyette yapılacak dev bir proje. Dolayısıyla bu projeyi bizim yapmamız çok uzun zaman alırdı ama Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu projeye sahip çıktı ve çalışmalara başladılar. İnşallah yaklaşık gelecek yılın sonlarına doğru çalışmalarımız tamamlanacak ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız" sözlerine ekledi.

480 günde tamamlanacak

Başiskele Günübirlik Termal Tesisinin 480 günde tamamlanması bekleniyor. Tesis, 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, ailelere özel spa alanları, dinlenme alanları, toplantı salonları eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.