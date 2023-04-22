DÜZCE(İHA) – Düzce’de dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üreticileri ücretsiz olarak 150 bin adet fide ücretsiz olarak verildi.

Düzce İl Özel İdaresi bütçesi ile ‘Düzce ilinde Dağ Çileği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2021 yılında uygulanan proje ile 1,5 da alanda 7 bin 500 adet fide dikimi yapılmış ve bu fideler üretilip çoğaltıldı. Bu yıl proje alanından yaklaşık 150 bin adet fide elde edildi. Elde edilen fideler dağ çileği üretimi yapmak isteyen üreticilere dağ çileği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla bedelsiz olarak teslim edildi.