Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın eski mahallelerinden olan Reyhan Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta ilçenin 136 mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Dündar, son olarak Reyhan pazarcı esnafı ile birlikte kahvaltı yaptı. Reyhan Mahallesi Bayraklı İş Hanı’nda gerçekleşen buluşmada pazarcı esnafı Başkan Dündar’ı büyük coşkuyla karşıladı. Neşeli geçen buluşmada Başkan Dündar, büyük bir sürprizle karşılaştı. Aynı handa 15 yıl önce başkanla çektirdiği fotoğrafı gösteren Tuzpazarı Mahalle Muhtarı Ferruh Sevimgil, yıllar sonra aynı pozu verince hatıralar tazelendi.

Reyhan pazarcı esnafı Başkan Dündar’ın yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duydu. Kendilerine her zaman destek olduğu için Başkan Dündar’a teşekkür eden esnaf, sohbet ederken istek ve önerilerini de başkanla paylaştı. Kahvaltının ardından pazarda gezen Dündar, esnaf ve vatandaşlar ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Güzel davetleri için Reyhan pazarcı esnafına teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz Osmangazi ilçemizde sürekli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sürekli vatandaşlarımız ve esnafımızın yanındayız. Çarşı bizim ekonomimizin can damarı. Tarihi çarşılarımızı yeniden cazibe haline getirmek için birçok çalışma yapıyoruz. Esnafımızın talep ve ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Reyhan pazarcı esnafımız da bizi çok güzel ağırladı. Tuzpazarı Muhtarımız Ferruh Sevimgil’in 15 yıl önce yine burada çektirdiğimiz fotoğrafı göstermesiyle hatırlarımız yeniden canlandı. Yıllardır hep birlikte güzel bir gönül birliğimiz var. Birliğimiz daim olsun.” dedi.