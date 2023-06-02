Bursa’da 15 yıl önce yapılan Osmangazi heykeli yapılan restorasyon çalışmasıyla yeni rengine kavuştu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 15 yıl önce Osmangazi heykelinin yapımını gerçekleştiren Eray Okkan yıllar sonra eserinin restore çalışmasını yaptı. İlçenin simgesi haline gelen heykelin zarar gören yerlerini tamir eden Okkan, heykelin rengini de gümüş renginden altın rengine boyadı.

“15 yıl önce yaptığı heykeli görünce kendisi de inanamadı”

15 yıl arayla restore edilen heykelin zanaatkarı Eray Okkan, "Bu heykeli özenle yapmıştım, üzerinden yıllar geçince tahrip olmuş. Bu eser ailemin çok beğendiği bir eserdi. Ben her eserime özen gösteriyorum. Ancak bunun yeri bende ayrı. Son halini görünce gözlerime inanamadım’’ dedi.

Çalışmanın çok güzel olduğunu dile getiren vatandaş ise, "Gayet güzel gözüküyor. Yılların verdiği yorgunluktan dolayı biraz deforme oldu. Yeni rengine kavuşunca eskisinden daha güzel bir hal aldı" şeklinde konuştu.