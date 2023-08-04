15 Yıl önce Gaziantep’te çalınan motosiklet, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 15 yıl önce Gaziantep’ten çalınan ve daha sonra Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirilen motosiklet, Narince Jandarma Karakol Komutanlığının yaptığı şok uygulamalara takıldı. Yapılan uygulamada incelenen motosikletin 15 yıl önce çalınarak Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildiği fark edildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken motosiklet ise 15 yıl önceki Gaziantep’te ikamet eden sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.