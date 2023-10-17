15. yıl kuruluş etkinliklerinin birinci günü; etkinlikler ile 2023-2024 akademik yılı açılış töreni, "Unutulmayanlar" vefa töreni, BAYÜ ses yarışması elemeleri ve Mehmet Tahir İkiler’in "Meddah Amca ve Hikayeleri" kukla gösterisine sahne oldu.

Fuat Sezgin Konferans salonunda gerçekleşen 15. yıl kuruluş şenlikleri ve 2023-2024 akademik yılı açılış törenlerinin akabinde "Unutulmayanlar" vefa töreni düzenlenirken, Bayburt Üniversitesinin kurumsal tarihinde iz bırakan önemli siyasetçiler, bürokratlar, yöneticiler, iş insanları, vakıf yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Günün ikinci etkinliğinde, ilk 3 dereceye giren yarışmacının Avrupa seyahati ödülünü kazanacağı BAYÜ ses yarışması elemelerine katılan öğrencilerin heyecanı başladı. TRT repertuarındaki türküleri seslendirerek jürilerden tam not almak için Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahne alan öğrenciler, büyük finalde yarışmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileklerini ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Türküler, dinleyenleri alıp uzaklara götürür. Bu kez söyleyenleri uzaklara götürmesi için bir Avrupa seyahati ödülü planladık. Öğrencilerimizin yorumunda yeniden hayat bulan türkülerimiz, tarihsel belleğimizi ve kültürümüzü taşıyan ortak kodlar olarak aynı zamanda bir hatırlama ve hatırlatma işlevini de taşıyor. Her türkü, Anadolu’muzun bağrında muhafaza edilen bir hikayeyi bugünlere taşıyor." dedi.

Günün son etkinliğinde ise, kukla sanatçısı ve meddah Mehmet Tahir İkiler’in "Meddah Amca ve Hikayeleri" isimli etkileşimli kukla gösterisi için Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda buluşan konuklar ve çocuklar, hikaye anlatıcılığının geleneksel mirasına ortak oldular. Meddah hikayelerini etkileşimli kukla performansına dönüştüren İkiler’in sahnesine katılan çocuklar, unutulmaz bir deneyimin parçası oldular. Gösteri sonunda Rektör Türkmen tarafından İkiler’e hediye takdim edildi. Meddah geleneğinin 15. Yıl Kuruluş Etkinliklerinde yaratılmasının önemine dair konuşan Rektör Türkmen, "YouTuber’larla büyüyen çocuklarımızı, 15. yıl kuruluş etkinlikleri çerçevesinde asıl hikaye anlatıcısı meddahla buluşturduk. Mehmet Tahir İkiler’in, "Meddah Amca ve Hikayeleri" isimli kukla gösterisi sayesinde artık hayatlarında YouTuber abiyle birlikte Meddah Amca da var!" ifadelerini kullandı.

15. yıl kuruluş etkinliklerinin ikinci günü, oyun birlikte hayat birlikte minik sporcular, Burak Sezen’in sunacağı 7. BAYÜ çocuk şenliği, BAYÜ- halı saha futbol turnuvası elemeleri ve BAYÜ ses yarışması elemelerine sahne olacak.