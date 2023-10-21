15. yıl kuruluş etkinliklerinin beşinci gününde, sanat ve etno-spor etkinlikleri öne çıktı.

Mitoloji ve Dede Korkut Hikayeleri Sergisi ile başlayan beşinci günde, geleneksel etno-sporlar olan Mangala ve Mas Güreşi Turnuvası heyecanı yaşandı. Filistin halkına destek yürüyüşünün gerçekleştiği beşinci günde aynı zamanda 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunun oturumları devam etti.

Günün ilk etkinliği, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mitolojiler ve Dede Korkut Hikayeleri" sergisiydi. Dede Korkut hikayelerinden kesitlerin resmedildiği eserler Kültür Merkezi Fuaye Alanını mitolojik bir mekana dönüştürdü. Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Roland Barthes’in Çağdaş Söylenler isimli yapıtına atıfta bulunarak "Barthes, çağdaş mitolojileri sömürgeci ve yıkıcı bulur. Haklıdır; çünkü Dede Korkut mitolojisi belleklerimizi kurarken, mitoloji endüstrileri belleklerimizi sömürür. Bu yüzden, Resim Bölümü öğrencilerimizin "Mitoloji ve Dede Korkut Hikayeleri" sergisinde belleğimizi tazeledik." dedi.

Günün ikinci etkinliğinde, kadim etno-spor gelenekleri arasında yer alan mangala ve mas güreşi turnuvası için bir araya gelen öğrenciler arasında tarihsel bir rekabet yaşandı. Kültür Merkezindeki turnuvada zekâ oyunu olan Mangala ve çeviklik/dayanıklılık oyunu olan Mas Güreşi müsabakaları gerçekleşti. Turnuva hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rektör Türkmen, "Üç kıtaya ve yedi iklime hükmetmiş bir medeniyetin dinamikliği ve kıvrak zekası aşikârdır. Böylesine bir milletin geleneği olan Mangala ve Mas Güreşi, Üniversitemizin spor mozaiğindeki etno-spor çeşitliliğini yaşatıyor. Bugün, ceddimizle aynı oyunları oynayarak özümüzü andık." ifadelerini kullandı.

15. yıl kuruluş etkinliklerinin beşinci gününde devam eden 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongre çevrim içi ve yüz yüze oturumları tamamlandı. Yarın, kongre gezisi kapsamında katılımcılara yönelik bir şehir turu gerçekleşecek.

15. yıl kuruluş etkinliklerinin 6. ve son gününde ise 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu, ödül törenleri ile Avrupa seyahatine hak kazanan öğrencilerin tanıtım töreni gerçekleşecek. Ödül töreninde, turnuvalarda ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin yanı sıra sponsor ve destekleyen kuruluşlara belge ve beratları takdim edilecek.