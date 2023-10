15. yıl kuruluş etkinlikleri ile geleneksel kültür zenginliğini modern sonrası zamanlara taşımayı amaçlayan Bayburt Üniversitesi, 3. gün etkinliklerinin genel teması olarak tarihsel mirası vurguladı. Geleneksel Atlı Spor Gösterisi ve 6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödül Töreni, günün öne çıkan etkinlikleri olurken diğer önemli etkinlik ise, Burak Sezen’in sunumuyla ikincisi düzenlenen BAYÜ Çocuk Şenliğiydi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu destekleriyle gerçekleşen Geleneksel Atlı Spor Gösterisi, katılımcılarını "Atalarımızla aynı yerde; tarihin sırtında, at üstünde" mesajı etrafında topladı. Geleneksel atlı cirit müsabakasıyla başlayan gösteri, binlerce yıldır oynanan cirit sporunun farklı versiyonlarını içerdi. At üstündeki maharetleriyle ata binmenin bir Türk geleneği olduğunu kanıtlayan sporcular, artistik hareketleriyle izleyicilerden alkış aldı. Cirit müsabakaları sonunda, birçoğu ilk kez olmak üzere etkinliğe katılan tüm personel ve öğrenciler, ata binmeyi tecrübe etti. Binicilik geleneğinin giderek azaldığı bir çağda genç nesillere tarihsel mirası anlatmanın yolu olan deneyim etkileşiminin etkisini gözlemlediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "At sırtında diyarlar aşan nesillerin torunları olarak 15. yılımızı, Geleneksel Atlı Spor Gösterisiyle anlamlı kıldık. Bizleri zamanın derinlerine çağıran atlı cirit müsabakalarının ardından, sahadaki tüm personelimiz ve öğrencilerimiz, bu tarihî deneyimi bizzat yaşadılar." dedi.

Geleneksel Atlı Spor Gösterisinin ardından 7. BAYÜ Çocuk Şenliğinin ikinci etkinliği için Fuat Sezgin Konferans Salonunda toplanan aileler ve çocuklar, Burak Sezen’in sunumuyla yine unutulmaz anılar biriktirdiler. Çocuk Şenliğinin bir değerler eğitimi boyutu içerdiğini dile getiren Rektör Türkmen, "15. Yıl Kuruluş Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz BAYÜ Çocuk Şenliğinin ikincisinde bayraklar yine, geleceğimiz olan çocuklara miras bırakacağımız değerlerin, inancın ve umudun sembolleri olarak sımsıkı tutuldu ve coşkuyla dalgalandı." ifadelerini kullandı.

Günün sonunda, Bayburt Üniversitesinin gelenekselleşen 6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödül Töreni gerçekleşti

15. yıl kuruluş etkinliklerinin dördüncü gününde, Türk Dünyasından saygın paydaşların katılımlarıyla Haydar Aliyev anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreni, Çiftçi Buluşmaları Paneli-2, Yöresel Yemek Yarışması ve BAYÜ Halı Saha Futbol Turnuvası elemeleri gerçekleşecek.