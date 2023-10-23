Bayburt Üniversitesinin 15. yılı vesilesiyle düzenlenen ve bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine sahne olan 15. yıl kuruluş etkinlikleri haftası, 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu, ödül ve Avrupa turu tanıtım törenleriyle tamamlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna, Bâbertî Külliyesinde gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Koşusuyla başlayan kapanış günü, yüzlerce öğrencinin zafer mücadelesine sahne oldu. Busenaz Sürmeneli Spor Salonu önünden start alan koşunun kadınlar ve erkekler kategorisinde yarışan öğrencilerden ilk iki dereceyi elde edenler, Avrupa turuna katılma ödülünün sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde Gülsüm Dinç birinci olurken, Şükran Dağ ikinci, Sözdar Kaya üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Mahsun Ceylan birinci, Rıdvan Ceylan ikinci, Bahattin Koç ise üçüncü sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen koşuyu, "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu, yalnızca parkurda değil, zaman yolunda gerçekleşen bir dinamizmin sembolüydü. Çünkü yüzümüzün akıyla tamamladığımız yüz yıl, Türkiye Yüzyılında devam edecek olan bir ilerleyişle onurlanacak. Zamanla yarışacağız ve hep daha ileriye koşacağız." sözleriyle yorumladı.

Cumhuriyet Koşusunun ardından, Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen ödül töreni ile hafta boyunca düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni kapsamında, kuruluş etkinliklerine sponsorluk ve destek paydaşlığı sunan kurum, vakıf ve derneklere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Etkinlikler kapsamındaki son tören ise Avrupa turu tanıtım töreni oldu. 15. yıl kuruluş etkinlikleri süresince gerçekleşen yarışma ve turnuvalarda ödül alanlar, Bayburt Üniversitesini tercih eden en yüksek puanlı ilk 20 öğrenci, sosyal medya çekilişleriyle belirlenen öğrenciler ve 2023/1. dönem öğrenci projelerinde başarı gösterenler arasından çekilişle belirlenen öğrencilerin katılmaya hak kazandığı Avrupa turu tanıtım töreninde aynı zamanda gezilmesi planlanan 16 şehrin de tanıtımı yapıldı. Şehirlerdeki eğitim kurumlarını kapsayan ziyaretlerin kültürlerarası etkileşimlere aracılık etmesi de amaçlanıyor.

Tören, hatıra fotoğrafları çekiminin ardından sonlandı.