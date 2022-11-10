Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde yapılan operasyonda ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.