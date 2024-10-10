Ankara Kalkınma Ajansı’nın kuruluşunun 15. yılına özel olarak hazırlanan ve ajansın desteklemiş olduğu proje görsellerinden oluşan sergi Acity AVM’de 9-20 Ekim tarihlerinde düzenleniyor.

15. Yıl Kalkınma Lansmanı Sergisi’nde Ankara Kalkınma Ajansı’nın uygulamış olduğu iyi uygulama örnekleri, başarılı projeler ve kazanımlar sergileniyor. Bu sayede Kalkınma Ajansları’nın bilinirliliği artırılarak kamuoyu nezdinde projelere farkındalık artırılması amaçlanmakta.

İlki TechAnkara Proje Pazarı 2024 etkinliğinde gerçekleşen 15. Yıl Kalkınma Lansmanı Sergisi’nin açılışında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"Bu kadim topraklarda 15 yıl önce kurulan, kurulduğu günden bugüne 2 milyar liranın üzerinde proje desteği sunan Ankara Kalkınma Ajansımız spordan sanata, eğitimden sağlığa, teknolojiden bilime, kültürden turizme pek çok alanda Ankara’mızın marka değerini arttıracak projelere imza atmış, atmaya da devam edecektir. Bu alanların başında teknoloji gelmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı olarak girişimciliği, dijital dönüşümü, teknolojiyi her alanda önemsiyor, kırsal değerlerimizi katma değere dönüştürmek için oluşturduğumuz ‘yeni nesil kırsal kalkınma’ stratejimiz doğrultusunda Ankara kırsalını, teknolojik dönüşümü, inovasyonu özümseyip uygulaması için motive ediyoruz."

TechAnkara Proje Pazarı 2024 etkinliğinde gerçekleşen serginin ardından Acity AVM’de 9-20 Ekim tarihlerinde halka açık olarak 15. Yıl Kalkınma Lansmanı sergisinin ikincisi düzenlenmekte. Acity AVM’de iki hafta boyunca sürecek olan serginin ardından daha sonra da sırasıyla 21 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Nata Vega AVM’de, 4-17 Kasım tarihlerinde Arcadium AVM’de, 18 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Kentpark AVM’de, 2-15 Aralık tarihlerinde Antares AVM’de, 16-29 Aralık tarihlerinde Ankamall AVM’de, 30 Aralık-12 Ocak tarihlerinde Yüksek Hızlı Tren Garı’nda ve 13-26 Ocak tarihlerinde ise Esenboğa Havalimanı’nda 15. Yıl Kalkınma Lansmanı sergisi gerçekleşecek.