Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Jandarma, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan Ç.K. isimli şahsı yakaladı. Ç.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.