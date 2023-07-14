Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Jandarma, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan Ç.K. isimli şahsı yakaladı. Ç.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.