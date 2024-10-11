Adana’da Seyhan polisi uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt Mahallesinde şüphelendiği bir şahsı durdurup ismini sorarak GBT sorgusu yaptı. İsminin Ozan K. olduğunu söyleyen şahsın şantajdan aranması olduğu belirlendi. Ancak polis şahsın yanlış isim verdiğinden şüphelenip parmak izinden yaptığı kimlik tespitinde Mustafa Ö. (34 ) olduğunu “uyuşturucu ticareti yapmak, 2 farklı dolandırıcılık” suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi. Polis merkezine götürülen hükümlü daha sonra cezaevine teslim edildi.