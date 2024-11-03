Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, refüjdeki üç ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Reis Bulvarı’nda seyir halinde olan B.D. (15) yönetimindeki 07 BBN 02 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç refüjdeki 3 ağaç ve aydınlatma direğine çarparken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü B.D., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis tarafından sürücü B.D.’ye ve aracın ruhsat sahibine 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.