Adana’da otoyolda tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Efe Y. (15) kullandığı motosikletiyle otoyoldaki bir tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yusuf Efe motosikletten düşerek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Yusuf Efe’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Efe’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.