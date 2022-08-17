Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Şehit Fethibey Caddesi’ndeki bir araçtan cüzdan çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan 40 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan ekipler hırsızlık şüphelinin 15 yaşındaki C.D. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından Süleyman Demirel Bulvarı’nda yakalanan şüphelinin üzerinden çalınan kredi kartı ile başka isimlere ait kredi kartları ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.