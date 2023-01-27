Kaza sonrası ters dönen araçtan hafif yaralı çıkarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu’da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin ani manevra yaptığı sırada takla attığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası çocuk sürücü hafif yaralandı.

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