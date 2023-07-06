Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cankurtaranlar tarafından kayığa alındı. Kalp masajı yapılarak kıyıya getirilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaali ilçesi merkez plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yasir M., 36’ncı kule mevkiinde cankurtaranların mesaisi bittiği saatlerde denize girdi. Suda açılan ve yüzme bilmediği iddia edilen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen cankurtaranlarca Yasir M., kayığa alındı. Çocuğa kıyıya getirilene kadar kayıkta kalp masajı yapıldı. Daha sonrasında Yasir M., kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce Kocaali İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yasir M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.