Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşecek olan 15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus’ta 22 Ekim Pazar günü koşulacak. Sporcular ve vatandaşlar, Tarsus’un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde koşarak yarı maraton heyecanını yaşarken, maratonda dağıtılacak toplam para ödülü ise 665 bin lira olacak.

Başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenen Tarsus Yarı Maratonu bünyesinde, 22 Ekim Pazar günü Saat 09.00’da 21 kilometre, saat 09:15’de özel sporcular koşusu ve saat 09:30’da da halk koşusu gerçekleştirilirken, yarı maratonun ödül töreni saat 11:30’da gerçekleştirilecek.

Tacikistan, Rusya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Kenya, Almanya, Kırgızistan, Moldova, Fas ve Türkmenistan’dan da sporcuların katılım göstereceği Tarsus Yarı Maratonu’na Türkiye’den katılan sporcularla birlikte şu ana kadar toplam 422 kişi kayıt yaptırdı. Maratona katılmak isteyenler, 18 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Organizasyonda, 21 kilometre koşacak olan sporculara çip, tişört, çanta ve ikramlıklar verilirken, halk koşusu katılımcılarına da tişört ve çantaları verilecek. Kit dağıtımı 20 Ekim Cuma günü Mersin’de, 21 Ekim Cumartesi günü de Tarsus’ta yapılacak. Maratonu bitiren herkese madalya verilirken, 21 kilometre koşuyu bitiren ve dereceye giren sporculara da toplamda 665 bin lira para ödülü ve madalyaları verilecek.

“Şu ana kadar maratona 400’ün üzerinde sporcu kaydı oldu”

Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nun bu yıl 15.’sini yaptıklarını ve Tarsusluları güzel bir organizasyonun beklediğini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Geçen yıl gerçekleşen organizasyona da katılım yüksekti. Şu ana kadar maraton yarışına 400’ün üzerinde sporcu kaydı oldu. 21 kilometrelik yarı maraton yarışını, geçen sene 446 sporcu ile yapmıştık. Bu yıl daha yüksek bir sayı bekliyoruz” dedi.

Kayıtların 18 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edeceğini dile getiren Taşkın, yarı maratona Türk sporcuların yanı sıra, 10 ülkeden sporcuların da katılacağını belirtti. Taşkın ayrıca, “Sporcular, Tarsus'un doğal manzaralarında ve tarih kokan sokaklarında koşacaklar. Keyifli bir hafta sonunda bütün Mersinliler ile Tarsusluları bu organizasyona bekliyoruz” diye konuştu.

15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda 3 kilometrelik halk koşusunun da yer alacağını sözlerine ekleyen Taşkın, “Yarı Maratona katılamayanları, 3 kilometrelik halk koşusuna bekliyoruz. O bir yarışma değil. Önemli olan, 3 kilometrelik mesafeyi yürüyerek veya koşarak tamamlayabilmek. Bu organizasyonun içerisinde halk koşusunun haricinde, bir de özel gereksinimli bireylerimiz için bir koşumuz var. Onlar da maraton startının hemen öncesinde start alacaklar” ifadelerini kullandı.